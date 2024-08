Una tomba anche per Fido e Minù | a Terni quasi pronto il cimitero per animali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 agosto 2024), 19 agosto 2024 - Tra alti e bassi in Consiglio comunale, ormai è cosa fatta., dall'inizio del 2025 sarà possibile custodire la memoria diin un apposito. Dal Comune infatti è scattato il disco verde alla realizzazione sperimentale di unperd'affezione. Sono state individuate alcune aree all'interno del camposanto comunale (circa 900 metri quadrati) dove saranno ospitate circa 600 tumulazioni. "Potranno essere sepolti glitenuti come compagnia, senza fini produttivi o alimentari", stabilisce il Comune. Cani e gatti, quindi, magliutilizzati per la pet therapy , mentre non ci sarà posto perpiù esotici tipo i rettili.