Ultim’ora Napoli visite mediche per David Neres

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 19 agosto 2024)è arrivato a Villa Stuart per le, sarà il prossimo acquisto delin questa sessione di mercato Il giorno dopo la pesante sconfitta contro il Verona, ilha chiuso per il quarto acquisto della sua sessione di mercato. Sono arrivati Leonardo Spinazzola, Rafa Marin e Alessandro Buongiorno poco prima dell’inizio del ritiro di Dimaro. Poi oltre un mese di stallo per le mancate cessioni che hanno inevitabilmente rallentato le cose. Adesso ilin questi ultimi dieci giorni di mercato si concentra per concludere le trattative avviate e consegnare ad Antonio Conte una squadra completa. Il quarto acquisto, dunque, sarà, che arriva dal Benfica a titolo definitivo.a Villa Stuart per leE’ arrivato questa mattina a Villa Stuartper lecon il