Truffata da un uomo Ho perso migliaia di euro e il mio matrimonio è finito Ho pensato al suicidio mi ha salvata mia figlia | lo sfogo di Rossana Tescaroli

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Le truffe sentimentali sono terribili e pericolosissime. Donne e uomini vengono raggirati, facendo perno sui lati più deboli e vulnerabili. Una piaga enorme che miete, purtroppo, centinaia di vittime. Una di queste ha avuto il coraggio e la forza di raccontare la sua storia per cercare di sensibilizzare sul tema e invitare a non cadere in trappole di questo genere. La 54enneha spiegato a Il Corriere della Sera la sua storia: “Tutto è iniziato quando ho aperto il mio profilo su Instagram, dove sono stata agganciata da un ipotetico signore francese. A distanza di 6 mesi la mia vita è stata sconvolta: hodie il mio”. E ancora: “Non cercavo avventure, in 15 anni disono stata sempre fedele a mio marito, eppure lene che gestivano il profilo con cui chattavo sono riuscite a manipolarmi a 360 gradi.