Tommaso Marini | chi è il nuovo concorrente di Ballando con le Stelle

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 19 agosto 2024) Si chiamal’ultimodicon leche ha annunciato Milly Carlucci il giorno di Ferragosto. Ora, teoricamente, manca un solo nome all’appello. Chi sarà l’ultimo vip arruolato per lo show di Rai1?è un nome che probabilmente non conoscete, ma in realtà è famosissimo, dato che è tornato dalle Olimpiadi di Parigi con una medaglia d’argento appesa al collo. Ha vinto il fioretto a squadre insieme ai suoi compagni Alessio Foconi, Filippo Macchi e Guillaume Bianchi, ovvero colui che gli ha dato il soprannome che ha anche nella bio di Instagram: Drama King. “La definizione è un po’ mia e un po’ me l’ha data Guillaume Bianchi mio compagno di stanza dell’anno scorso. Io sono molto ansioso e per qualsiasi cosa faccio un po’ un dramma. Poi sono anche distratto, perdo le cose.