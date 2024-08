Sinner di puro cuore | stende la bestia nera Zverev vola in finale e supera Boris Becker

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Janniktutto grinta,e determinazione: l'altoatesino accede alladel Masters 1000 di Cincinnati. Jannik, numero uno del ranking, ha battuto Alexander7-6 (9) 5-7 7-6(4) dopo oltre tre ore di gioco ottenendo la prima vittoria sul duro in sei confronti diretti ed è diventato il secondo giocatore a raggiungere più di unaMasters 1000 in stagione dopo Andrey Rublev, campione a Madrid e finalista a Montreal. Una partita durissima, iniziata maluccio con l'italiano, presto breakkato, ma dove Jannik ha tenuto botta, combttuto su ogni singola palla e strappato una vittoria tutt'altro che scontata: appare evidente che le sue condizioni fisiche non siano ancora al meglio. L'azzurro è il giocatore con più titoli all'attivo nel circuito ATP nel 2024 (4) e ha così eguagliato il primato stagionale di finali di Casper Ruud (5).