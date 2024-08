Scuole in Abruzzo | il 16 settembre suona la campanella ma non per tutti gli istituti

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 19 agosto 2024) L'Aquila - In, lasuonerà il 16per la maggior parte degli studenti, ma nongliriprenderanno le lezioni lo stesso giorno. Infatti, le Regioni hanno la facoltà di stabilire le date di inizio e fine delle lezioni, lasciando però alle singoleuna certa autonomia per adattare il calendario alle proprie esigenze. Questo consente aglidi decidere eventuali anticipi o posticipi delle lezioni, fermo restando il numero minimo di giorni di scuola stabilito a livello nazionale. Mentre in, così come in Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Puglia e Toscana, gli studenti torneranno in classe il 16, altre regioni hanno fissato il ritorno sui banchi in date diverse.