Rsa bergamasche | In 5 anni aumenti del 10% tante richieste e lunghe liste d’attesa

(Di lunedì 19 agosto 2024) “Le RSA a Bergamo sono in grado di offrire 6.600 posti. Il numero delle persone in listaè almeno paritetico e in media, prima di riuscire a entrare, bisogna aspettare un lasso di tempo che va dai sei mesi a un anno”. Così Cesare Maffeis, presidente delle Rsa, traccia il punto della situazione sulle strutture che si prendono cura degli anziani. La pandemia da Covid ha rappresentato uno spartiacque per il settore: il virus si è portato via molti ospiti, soprattutto nella provincia di Bergamo, una delle zone maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria da Coronavirus. Successivamente, la crisi energetica e l’inflazione hanno determinato significativi incrementi delle spese: c’è stata un’esplosione dei costi e, di conseguenza, le rette sono aumentate. Il fabbisogno è abbondante e con l’invecchiamento della popolazione questo problema non si può sottovalutare.