Rivoluzione a sorpresa per la Dea Lookman niente Lecce | c’è il Psg Samardzic ok E ora Nico Gonzalez

(Di lunedì 19 agosto 2024) L’Atalanta ha accolto Lazar, prelevato dall’Udinese per 20 milioni più 5 di bonus futuri. Ma ora rischia di perdere anche, oltre a Koopmeiners. Sull’eroe di Dublino da ieri sarebbe piombato il ricchissimo Psg che ha perso per almeno tre mesi Gonzalo Ramos (frattura della caviglia). La dirigenza parigina per rimpiazzarlo vorrebbe Viktor Osimhen oppure la punta della Dea che ieri, per via di questa opportunità di mercato, non ha preso parte alla trasferta di. L’offerta dei francesi non sarebbe ancora pervenuta, il giocatore ex Leicester ovviamente sarebbe tentato dall’avventura parigina, con la prospettiva di uno scontato trionfo in Ligue1 e di un ingaggio raddoppiato. I nerazzurri sono alla finestra, avendo l’ultima parola, forti di un contratto fino al 2027: la Dea cedesolo per un’offerta da capogiro, superiore ai 50 milioni.