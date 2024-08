Progressi ipersonici Ecco la nuova arma su cui sta lavorando Pechino

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 19 agosto 2024) Le capacità ipersoniche della Repubblica Popolare Cinese sembrano continuare ad accrescersi sempre di più. L’ultimo risultato raggiunto riguarderebbe lo sviluppo di un nuovo veicolo ipersonico a planata, o Hypersonic Glide Vehicle (Hgv), un tipo di testata che può manovrare e planare a velocità ipersonica per controllare la traiettoria di un missile dopo il lancio. Il nuovo apparecchio rappresenterebbe un importante salto in avanti rispetto alle capacità di cui attualmente dispone la People’s Liberation Army. L’impiego di una particolare traiettoria, definita come “simile a quella di un sasso che salta”, permette al veicolo di planata ipersonica di “tuffarsi” e “saltare” fuori dall’atmosfera ripetutamente a velocità superiori a Mach 15, grazie a un nuovo booster a combustibile solido in grado di effettuare accensioni multiple.