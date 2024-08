Naufragio Palermo una superstite | Ho perso la bimba in mare poi l’ho subito riabbracciata tra la furia delle onde

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) “Per due secondi holain, poitra latenuta forte, stretta a me, mentre ilera in tempesta. In tanti urlavano. Per fortuna si è gonfiata la scialuppa di salvataggio e in 11 siamo riusciti a salirci sopra”. Così Charlotte racconta all’Ansa la mamma di 35 anni rimasta in baliainsieme alla figlia di un anno. La donna era a bordo della Bayesan, la barca naufragata al largo di Porticello, insieme al marito e ai colleghi di una società di Londra e di alcuni parenti. Adesso si trova all’ospedale dei Bambini nella stanza della figlia. La piccola sta benissimo, la mamma ha solo una ferita che è stata medicata con alcuni punti di sutura. I medici dell’Ospedale dei Bambini hanno messo in contatto con una video chiamata la famiglia. La donna ha rassicurato il marito dicendo che lei e la figlia stanno bene.