Napoli la rivelazione dopo la disfatta col Verona | Cosa farà Conte

(Di lunedì 19 agosto 2024)susuccederàla disastrosa sconfitta delcon i giocatori in questa settimana. Ilha inaugurato il proprio campionato come peggio non poteva: aè arrivata una netta sconfitta per 3-0 che ha aperto un serio allarme. Gli azzurri hanno palesato difetti già visti nella scorsa stagione, come i tanti errori individuali in fase difensiva e la scarsa tenuta mentale nel match. I ragazzi dihanno infatti staccato completamente la spina alla prima difficoltà, tramutando la gara nel secondo tempo in un vero e proprio incubo. Adesso il club azzurro ha il dovere di rialzarsi e anche la società dovrà rapidamente risolvere le grane sul mercato che stanno bloccando il club in questo momento.