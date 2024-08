Muriqi non è più il Muriqi della Lazio

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 19 agosto 2024) “Se non stessimo vivendo in un periodo di pandemia, non avremmo potuto prenderea questa cifra. Forse non avremmo potuto proprio farlo”, spiegava Igli Tare, all’epoca direttore sportivo, nell’ottobre del 2020. Era fiero di aver portato in biancoceleste Vedat, centravanti vecchio stampo, in teoria il profilo che mancava nell’attacco di Simone Inzaghi: c’erano un Immobile ancora incontenibile, la verve di Correa, un Caicedo sempre pronto all’uso nei minuti finali.doveva essere l’uomo in più, un nove fisico, forte di testa, da utilizzare come alternativa tattica, teoricamente letale sotto porta dopo due ottime stagioni in Turchia. Il passaggio in Italia del “Pirata”, però, è stato dimenticabile: tanti spezzoni poco ispirati, la miseria di due gol in un anno e mezzo, la cessione al Mallorca.