Mark Henry | In AEW c’è inesperienza non come in WWE Le cose vengono lasciate troppo in sospeso

(Di lunedì 19 agosto 2024) Dalla sua nascita ad oggi, sono tantissime le stelle che hanno lasciato la WWE per accasarsi in AEW. E tra queste ci sono anche le leggende,. Il World’s Strongest Man però ha deciso di non rinnovare con la compagnia di Jacksonville, ed è addirittura comparso nell’ultima puntata di Raw. E dopo l’addio, ora può offrire disamine sulle differenze tra le due major americane.Ai microfoni di Busted Open Radio,ha espresso il suo pensiero sulle differenze tra gli spogliatoi della WWE e della AEW, offrendo un punto di vista puramente tecnico: “La WWE è avvantaggiata perché ha l’esperienza e il tempo dalla sua parte. La AEW è una compagnia giovane, che ha bisogno di essere ancora rafforzata.