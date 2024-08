La Juve esordisce in Serie A con Save the Children sulla maglia | accordo saltato con Ita Airwais?

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 19 agosto 2024) Per una squadra di calcio e per i suoi tifosi, l’esordio stagionale in campionato è sempre uno dei momenti più emozionanti di tutta l’annata: le sensazioni vissute durante l’estate, tra le incertezze del calciomercato e la leggerezza delle amichevoli d’agosto, lasciano spazio al campo, unico luogo in cui calciatori e allenatori possono finalmente dar voce alle proprie potenzialità. E così accadrà anche allantus, impegnata in uno dei due posticipi della prima giornata diA 2024/25. Per il bianconeri il campionato si apre tra le mura domestiche, alle ore 20:45 di un afoso lunedì sera estivo, nel match che li vede contrapposti ad una delle tre neopromosse, quel Como allenato da Cesc Fabregas che tanta curiosità sta suscitando per i molti acquisti di spessore effettuati tra luglio e agosto.