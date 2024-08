Il mio incontro con Alain Delon

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Era una bella giornata di sole quando mi incamminai verso l'hotel di Via Veneto dove risiedeva per qualche giorno. Ricordo che a quindici anni, come molte ragazze della mia età, ero innamorata di lui. Il giovane attore bello e impossibile, con cui foderavo i miei libri di scuola prendendo le sue foto dai settimamali. Dopo tanti anni ero ancora emozionata, sapevo che quel giorno lo avrei incontrato, avrei visto il suo film, e lo avrei intervistato. L'occasione era nata per “La prima notte di quiete”, del grande Valerio Zurlini, restaurato dalla'Associazione Philip Morris- Progetto Cinema, ed accompagnato da un libro a cura di Lino Miccichè.