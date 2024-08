Grave operaio di 46 anni dopo l’incidente sul lavoro nel cantiere edile

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 19 agosto 2024) BIBBONA – Attimi di paura nella mattinata del 19 agosto in undi Bibbona, in provincia di Livorno. Per cause al vaglio delle forze dell’ordine e degli addetti dell’igiene e sicurezza suldell’Asl Toscana Nord Ovest undi 46si èmente ferito cadendo dall’alto, da un’altezza di circa tre metri, mentre lavorava su una impalcatura. Immediati i soccorsi con il coordinamento della centrale del 118 che ha allertato anche l’elisoccorso Pegaso. Una volta arrivata l’ambulanza con medico a bordo, proveniente da Cecina, sul posto, però, considerate le condizioni del paziente, si è deciso di abortire la missione dell’elicottero e di trasportare il ferito direttamente via gomma all’ospedale di Livorno per le cure necessarie.di è verificato pocole 9 del mattino. L’non sarebbe, nonostate i gravi traumi, in pericolo di vita.