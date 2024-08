Emergenza aggressione medici ed operatori | I medici ci sono ma vanno renumerati da professionisti con un adeguata defiscalizzazione

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 19 agosto 2024) Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Dr. Salvatore Caiazza, Medico di Famiglia presso la struttura ASL Napoli 2 Nord Alla luce dell’deie degli infermieri del Pronto Soccorso di Castellammare di Stabia di qualche giorno fa per un accesso inappropriato di una paziente affetta da bronchite (patologia che non giustifica un accesso al Pronto Soccorso), urge trovare soluzioni immediate per arginare la violenza contro glisanitari.