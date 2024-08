È la decisione della famiglia Alain Delon notizia sui funerali dell’attore | è polemica

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 19 agosto 2024), nientedi Stato. Il divo del cinema è scomparso domenica 18 agosto all’età di 88 anni. L’attore francese è morto serenamente nella sua casa di Douchy “circondato dai suoi tre figli e dalla sua”, come si legge in una dichiarazione: “Fabien, Anouchka, Anthony, oltre che il suo cane Loubo, sono profondamente addolorati nell’annunciare la scomparsa del padre”. Protagonista di pellicole cult come ‘Il Gattopardo’ o ‘Rocco e i suoi fratelli’,ha saputo essere anche un buon uomo d’affari tanto da accumulare un ingente patrimonio. Già si parla dell’eredità, a quanto pare il divo ha lasciato metà dei suoi averi alla figlia Anouchka, il resto agli altri due figli. Chi si aspettava, inoltre,solenni come per Charles Aznavour, Johnny Hallyday o Jean-Paul Belmondo rimarrà deluso. Leggi anche: “Ecco a chi va l’eredità”.