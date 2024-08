Daredevil | lo showrunner ricorda di aver lottato per l' ingaggio di Vincent D' Onofrio

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 19 agosto 2024) Lodella serie Netflixdiper l'diD'nel ruolo di Kingpin.D'nei panni di Wilson Fisk è stato immediatamente accolto dai fan dicon grande eccitazione. Steven S. DeKnight, che è stato lodella prima stagione di, sapeva fin dall'inizio che D'era perfetto per la parte, ma il suo sogno dilo nel cast ha rischiato di infrangersi. Durante un'intervista per promuovere il suo nuovo fumetto Comixology Originals, Beneath, DeKnight ha riflettuto sudurante un'intervista con HorrorFuel. Ha commentato come la serie sia stata "così divertente da fare" in quanto grande fan dei fumetti, soprattutto del personaggio di: Born Again, gli attori