Cremonese a secco Cosenza trita-tutto Ride solo l’ex Alvini

(Di lunedì 19 agosto 2024) Lastecca la prima: al San Vito Marulla sorildel. Un dato, su tutti: 14-6 il conteggio delle conclusioni in favore dei padroni di casa. Le scelte: Stroppa lancia De Luca dal primo minuto al fianco di Tsadjout, mentre Johnsen va in panchina insieme a Bonazzoli. Nel classico 3-5-2 delMonza c’è Castagnetti in cabina di regia, affiancato da Pickel e Collocolo, con Sernicola e Quagliata in corsia. Antov, Ravanelli e Bianchetti a comporre ilterzetto difensivo davanti a Fulignati. Vazquez squalificato, Buonaiuto acciaccato. L’incipit è targato, così al portiere grigiorosso tocca mettere i pugni su un corner velenoso di D’Orazio, per poi spegnere la rasoiata figlia della fiammata di Ciervo in contropiede. I calabresi tengono meglio il campo: più gamba, più cattiveria.