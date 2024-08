Cosa c’è dietro la rabbia di Giorgia Meloni per la presunta indagine sulla sorella Arianna | Un disegno dei poteri forti per colpirmi

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 19 agosto 2024) «Abbiamo avuto segnali importanti che dopo Ferragosto sarebbe arrivato un avviso di garanzia ad. Arriverà? Non dipende da me». Così Alessandro Sallusti risponde oggi al Corriere della Sera, che gli chiede conto della storia pubblicata ieri da Il Giornale. E che ha provocato la reazione furiosa di. Il reato ipotizzato nei confronti delladella premier sarebbe traffico di influenze illecite. E nel mirino ci sarebbe l’attivismo dinelle nomine governative e nelle aziende di Stato. Nei retroscena dei giornali oggi la presidente del Consiglio parla di un «» per colpire lei attraverso la. E avverte che i suoi staranno attenti «a non cadere nella trappola» e nelle «manovre di palazzo» di chi «vuole creare le condizioni affinché la magistratura apra un’inchiesta».