Condò | Inter e Milan occhio al derby! Differenza da un anno fa

(Di lunedì 19 agosto 2024) Non manca tantissimo al primostagionale fra, in programma alla quinta giornata (la data uscirà il prossimo 4 settembre)., da Sky Sport, fa notare come rispetto al 5-1 di unfa le due squadre ci arriverin maniera diversa. STECCATO ALLA PRIMA – In una giornata di Serie A che, in attesa degli ultimi due posticipi, ha prodotto sei pareggi su ottosono appaiate a un punto. Ossia già non più a punteggio pieno, cosa che invece nella passata stagione i rossoneri mantennero per i primi tre turni e i nerazzurri per i primi cinque. Solo Lazio e Verona sono riuscite a vincere, con anche al massimo due fra Atalanta o Lecce e Como o Juventus che potrandare in testa alla classifica.mette a confronto l’esordio diSOLO UN PAREGGIO – Il 2-2 in casa del Genoa per l’segue l’1-1 della scorsa stagione, il 29 dicembre.