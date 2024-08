Chiara Ferragni l’abito gioiello con cut out centrale il look da copiare

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 19 agosto 2024)si sta godendo le ultime settimane di agosto prima di tornare alla routine lavorativa milanese. L’influencer, infatti, si è recata in vacanza prima in Grecia e, adesso, in Corsica, dove si trova anche il suo ex marito, Fedez, insieme ai suoi figli: Leone e Vittoria Lucia. Mentre le sue attività professionali e la sua vita sentimentale sembrano subire degli scossoni non indifferenti, l’imprenditrice digitale si mostra su Instagram spensierata e felice, attraverso foto e video, che raccontano le sue vacanze. In una delle ultime gallery,indossava con undavvero luccicante, perfetto per brillare nelle notti estive.