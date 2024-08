Chi evade di più in Italia | chi rischia maggiormente con il concordato preventivo biennale

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 19 agosto 2024) Con l’introduzione delgli appartenenti a determinate categorie professionali, i cui dati fiscali riportano anomalie significative, sono esposti al rischio di incappare in grossi guai con il Fisco. Si tratta, in particolare, di tintorie, ristoranti, autonoleggi, pellicciai e pescatori dove oltre il 70% delle dichiarazioni dei redditi vengono ritenute troppo basse. Chi viene considerato poco affidabile dal Fisco cammina su un percorso accidentato: costoro dovranno migliorare la propria posizione entro due anni o rassegnarsi a finire nelle liste selettive di chi rifiuterà il patto. Su di essi si concentreranno in particolare gli accertamenti fiscali.