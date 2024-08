Bronzetti-Rus oggi in tv | orario canale e diretta streaming Wta Cleveland 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 19 agosto 2024) Luciase la vedrà contro Arantxa Rus nel primo turno del Wta 250 di, torneo di scena sui campi in cemento della città statunitense. Esordio alla portata per la tennista azzurra, che la scorsa settimana a Cincinnati ha giocato tre partite vincendone una ma punta a fare strada in quel diper approcciare nel migliore dei modi lo US Open. La sua avversaria sarà l’olandese Rus, che non ha un gran feeling con il cemento, superficie sulla quale non gioca dal torneo di Miami. Tra le due non c’è alcun precedente. TABELLONE MONTEPREMI PROGRAMMA E COPERTURA TVe Rus scenderanno in campo, lunedì 19 agosto alle 17:00 italiane.