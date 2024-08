Benevento-Potenza le pagelle | Prisco il più lucido attacco opaco

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 19 agosto 2024) Tempo di lettura: 5 minutiAl primo vero ‘collaudo’ della stagione dopo tre amichevoli soft e il test non attendibile in Coppa contro i resti del Taranto, la squadra di Auteri ha offerto una prestazione opaca contro ilche ha sbancato il “Ciro Vigorito” conquistando il passaggio agli ottavi. Troppi i giallorossi a corto di condizione. A complicare ancora di più la serata ci si è messo anche il problema fisico di Meccariello, costretto ad uscire dopo pochi minuti. NUNZIANTE 6 – Al cospetto di un attaccante temibile come Caturano, il giovane gioiello giallorosso tiene botta e disputa una buona gara per tecnica e personalità. Non impeccabile sul gol del 2-1 delquando potrebbe fare qualcosa in più sulla conclusione di D’Auria che è forte ma non particolarmente angolata con la palla che arriva dalle parti di Felippe che deve solo spingere la sfera in fondo al sacco.