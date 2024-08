Anche lui tra i dispersi Naufragio in Sicilia ore di ansia | a bordo c’era anche il famoso con la moglie

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 19 agosto 2024) All’alba del 19 agosto c’è stata una vera tragedia in provincia di Palermo, a Porticello, dove la barca a vela Bayesian è affondata a causa di una tromba d’aria, causando. Al momento c’è la certezza di un morto, mentre altre sei persone non sono ancora state trovate. E tra questic’èunmolto ricco e potente, che non è riuscito finora ad essere stato tratto in salvo. E dunque si sta adesso temendo il peggio dopo che la barca a vela Bayesian è affondata. Tra iilsuper potente, mentre suaè tra le persone che sono state soccorse dalla guardia costiera e portate al sicuro. In totale, adell’imbarcazione erano presenti 22 individui, tra cui 12 turisti e 10 membri dell’equipaggio. Leggi: “Trovato uno”.