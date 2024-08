5 colori moda 2024 che fanno risaltare l’abbronzatura

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 19 agosto 2024) Quali sono ichel’abbronzatura? Ci sono il verde smeraldo e il bianco, da scegliere se si ha un sottotono olivastro mentre l’azzurro è adatto alle carnagioni chiare che desiderano sorprendere. Ad esempio, Bottega Veneta e Alaïa puntano sulla tonalità cielo perché perfetta per valorizzare la pelle scura. Per Alexander McQueen e Zimmermann, il rosso è una delle nuance estive per antonomasia poiché dona vitalità alla mise finale. In passerella da Ferragamo, il completo in pelle verde smeraldo prende tutta la scena. Invece da Givenchy, a dominare è lo slip dress arricchito da piccoli dettagli floreali. Infine il beige si adatta sia alle carnagioni ambrate da primo sole che a quelle cioccolato raggiunte a fine vacanze, parola di Hermès ed Elie Saab.