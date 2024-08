Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 18 agosto 2024)DEL 18 AGOSTOORE 17.20 UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERCORRENDO L’AUTOSTRADA A1 NAPOLICODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA FERENTINO E VALMONTONE DIREZIONESEMPRE VERSOSULLA A24TERAMO TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA VICOVARO E TIVOLI PERCORRENDO LA STRADA STATALE SALARIA IN PROVINCIA DI RIETI RALLENTAMENTI E CODE ALTEZZA BORGO SANTA MARIA DIREZIONEMENTRE IN PROVINCIA DI VITERBO SI RALLENTA SULLA STRADA PROVINCIALE VALLE DI VICO IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON STRADA DI ACCESSO LAGO DI VICO NEI DUE SENSI DI MARCIA RIMAMENDO IN PROVINCIA DI VITERBO SI RALLENTA SULLA PROVINCIALE BLERANA A VETRALLA ALTEZZA STRADA DELLE VALLI NELLE DUE DIREZION9I Servizio fornito da Astral