Se l’attivismo politico-referendario della Cgil spacca la triplice e si fa gioco dei lavoratori

(Di domenica 18 agosto 2024) Sarà ricordata come la calda estate che ha visto lo storico fronte sindacale (la cosiddetta) divaricarsi in una modalità che sarà difficile da ricomporre nel breve periodo. Stando alle iniziative messe in campo di recente dalla, sì. Una presa di distanza che passa e si allunga ogni qualvolta si pronuncia la parola referendum. E infatti, in zona Cisl, si fa sempre più fatica a stare al passo di unache ha come agenda esclusiva la volontà di fare pesare la propria capacità di mobilitazione nel campo di un centrosinistra che non trova altra rotta se non nelle mappe dei diritti arcobaleno. Un vuotoche Maurizio Landini e compagni hanno deciso di riempire, strattonando la segretaria Elly Schlein, che sui temi del lavoro e dello sviluppo rischia di perdere per strada quei riformisti che un tempo stavano di casa nel Pd.