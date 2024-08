Scivola dagli scogli e non riemerge | trovato morto dopo ore di ricerche

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024) Porto Garibaldi (Ferrara), 19 agosto 2024 – Èto in acqua mentre camminava sullaera frangiflutti e non è più riemerso. Si è concluso nel più tragico dei modi il lungo pomeriggio di apprensione per un ragazzo di origine straniera disperso in mare. Le, condotte dalla guardia costiera con navi ed elicottero e dai vigili del fuoco con sommozzatori e personale del presidio acquatico, hanno dato l’esito che purtroppo tutti temevano. Intorno alle 19 i soccorritori hanno riil corpo senza vita del giovane. L’allarme è scattato intorno alle 15 di ieri dal tratto di spiaggia libera davanti al residence Park-Emilio, a Porto Garibaldi. Alcuni bagnanti hanno notato il ragazzo – pachistano, sui 25 anni – mentre cercava di scendere dallaera frangiflutti.