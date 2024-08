Probabili formazioni Monza-Genoa seconda giornata Serie A 2024 25

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 18 agosto 2024) Ledi, match delladi/25 in programma sabato 24 agosto alle 20.45. Sfida tra due squadre ancora in evoluzione, che hanno cambiato molto questa estate, soprattutto sul fronte delle cessioni: persi Gudmundsson e Retegui da una parte e Colpani dall’altra, le due società sono ancora al lavoro per rimpiazzare i propri gioielli partiti. Ecco le possibili scelte dei due allenatori, Alessandro Nesta e Alberto Gilardino. Ledi(3-4-2-1): Pizzignacco; Izzo, Marì, Carboni; Birindelli, Bondo, Pessina, Kyriakopoulos; Maldini, Caprari; Djuric. Ballottaggi: Marchwinski 60% – Oudin 40% Indisponibili: – Squalificati: –(3-5-2): Gollini; Vogliacco, Bani, Vasquez; Zanoli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Martin; Messias, Vitinha.