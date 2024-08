Palio il capolavoro di Velluto | Vittoria arrivata dopo tanti bocconi amari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 agosto 2024) Siena, 18 agosto 2024 – Un lunghissimo applauso accoglie il fantino all’arrivo in Vallerozzi. Abbracci. Strette. Pacche. Stampato sul volto il sorriso di chi sa di aver compiuto un’impresa senza perdere l’umiltà che l’ha accompagnato in tutti questi lunghi anni,, lontano dalla Piazza. Dino Pes, che compirà 44 anni il 12 dicembre, era diventatodebuttando nella Giraffa quando ne aveva soltanto 19. A Siena ha conosciuto la sua Eleonora con cui ha formato una splendida famiglia. Due anime in un nocciolo, la sua vera forza. Nella buona e nella cattiva sorte. “Crede in ciò che fa e ha sempre ripetuto che se qualcuno gli vuole dare fiducia Dino c’è”, raccontava l’altra metà del cielo diquando13 lunghi anni era tornato ad indossare un giubbetto in Piazza nel Leocorno. E che ieri l’ha abbracciato e baciato a lungo. Orgoglioso, il fantino di Silanus.