Nomine | Donzelli ‘cospirazione contro Arianna Meloni non ci faremo ricattare’**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 18 agosto 2024) Roma, 18 ago. (Adnkronos) – “Eccoci qua: oggi ‘Il Giornale’ apre con un retroscena molto preoccupante per la democrazia: ‘Vogliono indagare’. Attenzione,non ha fatto niente di male, avesse fatto qualche reato sarebbe giusto approfondire e verificare, ma la colpa diè solo quella di essere sorella di Giorgia. L’allarme lanciato da Sallusti non può lasciare indifferenti, nessuno. Chi prova a inquinare la democrazia colpendoper minare il Governo democraticamente voluto dagli italiani deve essere isolato, ora, nel palazzo, come è stato isolato dagli italiani nelle urne. Noi non temiamo niente, nessuno. Si rassegnino, non cicondizionare, non ciintimorire, non ci fermeremo, non ciricattare”. Lo afferma, in un video su Facebook, il responsabile Organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni