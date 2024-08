MOVIOLA – Lazio-Venezia | fallo di Sverko su Castellanos Zaccagni segna il rigore

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 18 agosto 2024) Episodio danel finale di primo tempo all’Olimpico, dove laospita ilnel match valido per la prima giornata di Serie A 2024/2025. Su un cross basso dalla destra,si avventa sulla palla ma viene atterrato dae finisce a terra. L’arbitro, Tremolada, indica immediatamente il dischetto e il Var conferma. Resta qualche dubbio sull’entità del contatto, ma è comprensibile la scelta del Var di non intervenire proprio perché dalle immagini non emerge con chiarezza se ci sia il tocco o meno. Della battuta dagli 11 metri s’incarica Mattia, che batte Joronen – nonostante quest’ultimo intuisca – e realizza il primo gol da capitano delladisuilSportFace.