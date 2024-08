Maxi multa per un 37enne Ubriachi nei guai

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024) Gira di notte in auto per le vie del centro cittadino, a Tolentino, senza assicurazione e senza patente, che gli era stata revocata quattordici anni fa. E non si ferma all’alt dei carabinieri. Ma quando viene individuato, poco dopo, i militari del Nucleo operativo e radiomobile scoprono altre irregolarità e il conducente alla fine, undel posto, prende unada 6.300 euro. Oltre alla guida senza patente e senza assicurazione, e a non essersi fermato, i verbali evidenziano anche la mancata revisione, il superamento del limite di velocità e il fatto che il veicolo presenti "alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte", probabilmente un faretto rotto. Tutte queste violazioni hanno portato alla sanzione da 6.300 euro. Si tratta dell’esito di una delle verifiche effettuate questi giorni.