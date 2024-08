Lookman sorprende l’Atalanta! Richiesta insolita -12 all’Inter – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 18 agosto 2024) Ademolaha sorpreso negli ultimi minuti. Il calciatore ha fatto unaimportante a Gian Piero Gasperini e anche al club secondo Sky Sport, la partita con l’Inter è tra dodici giorni. ASSENTE – Ademolasalterà l’esordio delin campionato contro il Lecce. I nerazzurri, impegnati in settimana in Supercoppa Europea con il Real Madrid, non giocheranno in giornata, bensì domani nel posticipo delle 18.30. Stanno partendo in questo momento verso il Salento, ma mancherà l’uomo della finale di Europa League. Il motivo? Riguarda proprio il mercato, perchéha fatto esplicitadi non essere convocato per il match. Se la situazione si prolungherà il nigeriano salterà anche l’Inter, visto che l’impegno dela San Siro è datato 30 agosto ore 20.45.