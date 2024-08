Lo stile da lord della sinistra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) A Bruxelles la coppia Fratoianni-Bonelli fa eleggere Ilaria Salis e ovviamente lei va in Europa con un portavoce che ha lo stesso inconfondibileda. A Bari il Pd guida un'alleanza-arlecchino e imbarca nella giunta comunale un'assessora che definisce Papa Francesco un «anziano molesto», dedito a illecite «attenzioni ai bambini». Che meraviglia, la classe dirigente. La metamorfosi dei progressisti italiani in “barbudos” e “descamisados” è un fenomeno interessante, per decenni la redazione unica del giornalismo à la page ci ha raccontato il populismo di Silvio Berlusconi e il secessionismoLega di Umberto Bossi, poi ha acceso il faro sul “truce” Matteo Salvini e da due anni ha tirato fuori la clava per massaggiare Giorgia Meloni, erede del “fascismo”.