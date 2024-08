LIVE Sinner-Zverev ATP Cincinnati 2024 in DIRETTA | il n 1 del mondo vuole sfatare il tabù e la Finale

Leggi tutta la notizia su oasport

Buonasera e bentrovati alla diretta del match tra Jannik Sinner e Alexander Zverev, valido per le semifinali del Masters1000 di Cincinnati. Sul cemento dell'Ohio l'altoatesino (n.1 del mondo) affronterà il tedesco e cercherà di invertire il trend dal momento che solo in una circostanza ha avuto la meglio e mai sul cemento come negli States. Sarà quindi una partita complicata per Sinner perché la velocità del campo viene incontro alle esigenze di Zverev, tennista dotato di una prima di servizio soprattutto molto efficace, del miglior rovescio del circuito e di una grande capacità di coprire il campo. In altre parole, fargli il punto non è cosa così agevole. Sarà da capire quali saranno le condizioni ambientali.