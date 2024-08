LIVE MotoGP GP Austria 2024 in DIRETTA | comincia il warm-up cielo terso e temperature basse al Red Bull Ring

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-4 minuti: sessione interlocutoria per Martin, al momento quindicesimo -5 minuti: quinto tempo al momento per Francesco Bagnaia che segna un gap di +0.604 rispetto a Marquez -6 minuti: arriva Marc Marquez: 1:29.845 per l’iberico che precede Binder (+0.140), quindi Morbidelli (+0.267) ed Alex Marquez (+0.459). -7 minuti: Brad Binder svetta nel primo giro: 1:31.038 per lui, segue Zarco a +0.005, quindi Bagnaia a +0-056. Soft davanti e media al posteriore per Pecco. A breve i primi giri lanciati -8 minuti: tra poco dovrebbero arrivare i primi tempi -9 minuti: inizia il primo giro di assestamento per i piloti -10 minuti: i piloti entrano in pista SEMAFORO VERDE,IL-UP 9:40 Ci siamo!il-up! 9:38 Vista la situazione si prospetta un-up non particolarmente utile per i piloti in pista.