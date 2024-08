Latina bracciante indiano di 54 anni morto sul terreno che stava lavorando | indagano i pm

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) Èsulsu cui lavorava, sotto il sole della campagna pontina. Dalvir Singh, 54di etnia sikh, è stato ucciso da un malore – probabilmente dovuto al caldo e alla fatica – venerdì 16 agosto in un’azienda agricola di Borgo Piave, frazione di: il titolare dell’impresa ha chiamato il 112 raccontando di aver trovato il cadavere del suo dipendente a terra. Nello stesso territorio, meno di due mesi fa, un altro, Satnam Singh, stessa nazionalità e stesso cognome, èdi stenti dopo essere stato abbandonato davanti casa dal datore di lavoro con un braccio tranciato da un macchinario avvolgiplastica. In base alle prime informazioni raccolte sul posto, Dalvir Singh, assunto con contratto regolare e con permesso di soggiorno, si era recato al lavoro per aprire l’impianto di irrigazione.