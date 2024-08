Juventus Thiago Motta e il merito | il punto sulla scelta di McKennie e quella di Chiesa

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 18 agosto 2024) “Non vediamo l’ora di arrivare alla partita di domani, il nostro obiettivo è fare una grande prestazione per portare a casa il risultato“. Grande entusiasmo peralla vigilia dell’esordio in Serie A dellache lunedì sera affronterà il Como. Entusiasmo alimentato dai pareggi di Inter e Milan, le principali concorrenti per lo Scudetto. Laarriva ancora con qualche defezione di mercato ma reintegra un centrocampista: “è un giocatore utile e funzionale per le nostre esigenze – spiega-. Abbiamo 19 giocatori e ne possono giocare solo 11 con 5 cambi a disposizione. Abbiamo fatto buoni allenamenti con intensità e questo conta“. Come ha scelto il gruppo di calciatori da portare contro il Como?risponde: “: tutti quelli che verranno domani in panchina se lo meritano.