Formazioni ufficiali Lazio-Venezia Serie A 2024 2025

(Di domenica 18 agosto 2024) Ledi, partita valida per la prima giornata della. La nuovadi Marco Baroni comincia il proprio campionato da questa sfida casalinga contro una formazione neopromossa. In attesa anche che vengano risolte le ultime questioni di mercato, soprattutto in entrata, per i biancocelesti si tratta comunque di una partita tutt’altro che scontata, dato che la formazione allenata da Eusebio Di Francesco si presenta allaA con l’intenzione di restarci più a lungo dell’ultima volta. Di seguito le scelte dei due allenatori.: Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Noslin, Castellanos, Zaccagni.: Joronen; Altare, Svoboda, Sverko; Sagrado, Lella, Duncan, Zampano; Oristanio, Pierini; Gytkjaer.SportFace.