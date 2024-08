Elezioni in Umbria il centrosinistra presenta Stefania Proietti | Insieme per vincere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 agosto 2024) Perugia, 18 agosto 2024 – La sfida del campo largo inha il volto di, sindaca di Assisi e candidata di ‘Patto Avanti’, undi forze civiche e politiche che vanno da Avs fino a Italia Viva e Azione. “Abbiamo dimostrato di poterle sfide che sembravano impossibili", ha detto, prlando di strada "lunga" e "tortuosa" per candidarsi alla presidenza della Regioneper il. FOTOCROCCHIONIse la vedrà con la governatrice uscente, Donatella Tesei, leghista, ricandidata dal centrodestra in una tornata elettorale la cui data non è stata ancora stabilita, ma che probabilmente sarà tra la metà di novembre e l'inizio di dicembre.