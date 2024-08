Domani c’è il tour di Mario Biondi | Excursus in musica della mia vita

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024) "Sarà uninsu quanto fatto nel corso degli anni, con una buona parte del progetto Crooning undercover dove non mancheranno i riferimenti dell’ep L’Oro".dà appuntamento allo Sferisterio dove alle 21 difarà tappa il suo, ma attenzione a non basarsi sulle scalette che compaiono sulla Rete. "Necessariamente – spiega – devo fare dei cambiamenti e così la scaletta non sarà la stessa"., del resto il progetto L’Oro dimostra che le piace mescolare le carte lasciando da parte, per una volta, brani in inglese per interpretare quattro canzoni italiane, ma cosa hanno di così particolare E tu come stai?, La donna cannone, Pensiero stupendo e Sulla terra io e lei? "Hanno segnato un periodo importantemia, una giovinezza che non torna più e hanno un significato rilevante.