Chiara Ferragni i rivenditori costretti a nascondere i prodotti per evitare gli insulti

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 18 agosto 2024) Oltre alla chiusura dello Store dia Milano, ora sui social sono diverse le testimonianzedidei suoia nasconderli pere problemi con la clientela. Un effetto boomerang dovuto agli scandali che negli ultimi mesi hanno travolto l’immagine di, intaccandone profondamente la reputazione. Il cosiddetto "Pandoro-gate" e la controversia legata alle uova di Pasqua griffate, i cui proventi non sono stati destinati interamente alla beneficenza come inizialmente dito, hanno scosso non solo la percezione pubblica dell’influencer, che era tra le più pagate d’Italia, ma anche la desiderabilità deia lei associati, mettendone in discussione l’efficacia e il valore.