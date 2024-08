Beach volley Nicolai Cottafava ai piedi del podio agli Europei Plavins Fokerots campioni a sorpresa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 agosto 2024) Nientediperche, come lo scorso anno, chiudono al quarto posto il campionato continentale. A salire sul terzo gradino delsono gli olandesi Immers/van de Velde che superano 2-1 la coppia azzurra nella finale che valeva il bronzo. Dopo un buon avvio degli azzurri (5-2) sono gli olandesi a prendere il sopravvento nel set iniziale e ad imporsi con il punteggio di 21-17 con qualche errore di troppo degli italiani. Nel secondo set arriva la reazione degli azzurri che partono bene e tengono a distanza la coppia avversaria. Bene in fase cambio pallache pareggiano con il punteggio di 21-17. Tie-break all’insegna dell’equilibrio con le due coppie sempre molto vicine fino al 13 pari. Gli azzurri riescono ad annullare il primo match ball ma non il secondo e devono arrendersi con il punteggio di 16-14.