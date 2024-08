Baseball Serie A | persiste l’allerta meteo la semifinale slitta di altre 24 ore

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 18 agosto 2024) In Emilia Romagnaarancione, con la commissione organizzazione gare della Fibs che ha deciso di spostare le partite in programma a Parma di ulteriori 24 ore. “Verificato sul sito della Protezione Civile Emilia Romagna che, con comunicato 108/2024 del 18/8/2024 ha prolungatoarancione per la provincia, tra le, di Parma fino alle 00.00 del 20 agosto, la COG ha così riprogrammato le gare diParma – Macerata Angels allo Stadio ‘Nino Cavalli’ di Parma: Martedì 20 agosto ore 20:30 : gara-6 Parma Clima-HotSand Macerata a partire dalle ore 20.15 Mercoledì 21 agosto ore 20:30 (se necessaria): gara-7 Parma Clima-HotSand Macerata a partire dalle ore 20.15?.A:, ladi24 ore SportFace.