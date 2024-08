Apocalisse sia ma a rate Il genio e l’ronia di Barbolini

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) Bologna, 18 agosto 2024 Se pensate di aver letto tanto e bene, beh, non conoscete Roberto. Se non lo conoscete e volete fare una escursione no limits nella cultura a 360 gradi, il suo “” (Fuoriasse Edizioni) è uno strumento utile e straordinario. In cui il sapere, le citazioni, le letture si riversano nelle pagine con leggerezza, ironia, conoscenza. In un viaggio su chi siamo e cosa stiamo diventando sulla spinta della “pancia della gente, un’intelligenza intestinale“, sostitutiva “della attività cerebrale”. In questo viaggio ci sta di tutto: a cominciare dalla doppia vita dell’autore, scrittore e giornalista, o viceversa, con la consapevolezza che aveva comunque ragione Kraus quando spiegava che ciò che fa di un essere umano un giornalista è "non avere un pensiero e saperlo esprimere".