Vieni a messa lo spritz è gratis | ma l’iniziativa scatena polemiche

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024) Urbino, 17 agosto 2024 –2xUNO’. Un manifesto della parrocchia universitaria di Urbino per invitare i giovani a unirsi alla celebrazione domenicale e al successivo momento conviviale hato l’interesse generale, tra chi critica, chi ironizza e chi sostiene la modalità vincente di comunicare. Fatto sta che, dopo migliaia di visualizzazioni e commenti su Instagram e Facebook, articoli online e chiacchiere di piazza, il manifesto verrà cambiato. Il fautore delè fra Andrea Ricatti, giovane francescano molto attivo nella pastorale giovanile e responsabile della parrocchia universitaria di Urbino, realtà che da decenni opera tra gli studenti dell’ateneo feltresco. Lo abbiamo contattato: "Il manifesto non è nuovo – ci dice – e non so come sia finito sui social nazionali: ha avuto un successo incredibile”.